۲۰۰ عضو گارد ملی به نزدیکی شیکاگو رسیدند
۲۰۰ عضو گارد ملی به دنبال دستور رئیس جمهور آمریکا، علیرغم مخالفت مقامات محلی دموکرات، برای اعزام به این شهر به نزدیکی شیکاگو رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک مقام نظامی آمریکایی گزارش داد که ۲۰۰ عضو گارد ملی به دنبال دستور «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، علیرغم مخالفت مقامات محلی دموکرات، برای اعزام به این شهر به نزدیکی شیکاگو رسیدهاند.
ترامپ که این شهر شمالی را «منطقه جنگی» توصیف کرده است، میخواهد همان رویکردی را که در سایر شهرهای تحت کنترل رقبای دموکرات خود به کار گرفته است، به کار گیرد.
استقرار نیروهای نظامی در خیابانها، اقدامی که در ایالات متحده بسیار نادر است.
یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، روز گذشته -سهشنبه- گفت که ماموریت این سربازان ذخیره از تگزاس، محافظت از «عملیات، مأموران و اموال دولت فدرال» برای «دوره اولیه ۶۰ روزه» است.