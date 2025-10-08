به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- سفر رسمی خود به تاجیکستان را آغاز می‌کند.

برنامه رئیس جمهور عصر ۸ اکتبر با مراسم اهدای تاج گل به بنای یادبود بنیانگذار اولین دولت تاجیکستان، آغاز می‌شود.

پس از آن، یک شام غیررسمی با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

صبح روز بعد، پنجشنبه ۹ اکتبر، مراسم استقبال رسمی در کاخ ملل در دوشنبه برگزار می‌شود که شامل معرفی هیئت‌های نمایندگی دو کشور و گرفتن عکس دسته جمعی است.

