خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوتین به تاجیکستان سفر می‌کند

پوتین به تاجیکستان سفر می‌کند
کد خبر : 1697184
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- سفر رسمی خود به تاجیکستان را آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، امروز -چهارشنبه- سفر رسمی خود به تاجیکستان را آغاز می‌کند.

برنامه رئیس جمهور عصر ۸ اکتبر با مراسم اهدای تاج گل به بنای یادبود  بنیانگذار اولین دولت تاجیکستان، آغاز می‌شود.

پس از آن، یک شام غیررسمی با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و «امامعلی رحمان»، رئیس جمهور تاجیکستان، برگزار خواهد شد.

صبح روز بعد، پنجشنبه ۹ اکتبر، مراسم استقبال رسمی در کاخ ملل در دوشنبه برگزار می‌شود که شامل معرفی هیئت‌های نمایندگی دو کشور و گرفتن عکس دسته جمعی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ