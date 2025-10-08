به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بازرس کل وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داد که انباشت موارد نقض حقوق بشر توسط نیروهای اسرائیل به قدری گسترده است که رسیدگی به آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید.

این گزارش که توسط یک سازمان غیردولتی با تمرکز بر اصلاح سیاست ایالات متحده در قبال خاورمیانه، به ویژه مسئله اسرائیل و فلسطین، به گونه‌ای که با ارزش‌های آزادی، برابری و حقوق بشر همسو باشد، منتشر شده است، بر اساس گزارش محرمانه‌ای است که بازرس کل ماه گذشته تکمیل کرد.

طبق قانون، اختصاص بودجه مالیات‌دهندگان آمریکایی به نیروهای خارجی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر مانند شکنجه یا قتل شده‌اند، ممنوع است.

با این حال، به گفته این سازمان، به دلیل فشارهای سیاسی، این قانون به درستی در مورد اسرائیل اعمال نشده است.

انتهای پیام/