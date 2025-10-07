خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

تحویل موشک‌های تاماهاک به اوکراین، منجر به تشدید خطرناک تنش خواهد شد

تحویل موشک‌های تاماهاک به اوکراین، منجر به تشدید خطرناک تنش خواهد شد
کد خبر : 1696994
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که تحویل موشک‌های تاماهاک به اوکراین، منجر به تشدید خطرناک تنش خواهد شد، اما نمی‌تواند وضعیت را برای کی‌یف تغییر دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه،  اظهار داشت که  تحویل موشک‌های تاماهاک به اوکراین، منجر به تشدید خطرناک تنش خواهد شد، اما نمی‌تواند وضعیت را برای کی‌یف تغییر دهد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «در مورد موضع مسکو، رئیس‌جمهور پوتین در مجمع اخیر باشگاه گفتگوی والدای، که در آن همه چیز را با نام‌های خاص خود خطاب کردند، به صراحت این موضوع را روشن کرد. این یک تشدید خطرناک تنش خواهد بود، اما در عین حال، وضعیت میدانی را برای رژیم کی‌یف تغییر نخواهد داد.»

پسکوف عنوان کرد که کرملین معتقد است که باید منتظر اظهارات واضح‌تر  رئیس جمهور آمریکا، در مورد تأمین موشک‌های تاماهاک به کی‌یف بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ