به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، اظهار داشت که تحویل موشک‌های تاماهاک به اوکراین، منجر به تشدید خطرناک تنش خواهد شد، اما نمی‌تواند وضعیت را برای کی‌یف تغییر دهد.

پسکوف در پاسخ به سوالی در این مورد به خبرنگاران گفت: «در مورد موضع مسکو، رئیس‌جمهور پوتین در مجمع اخیر باشگاه گفتگوی والدای، که در آن همه چیز را با نام‌های خاص خود خطاب کردند، به صراحت این موضوع را روشن کرد. این یک تشدید خطرناک تنش خواهد بود، اما در عین حال، وضعیت میدانی را برای رژیم کی‌یف تغییر نخواهد داد.»

پسکوف عنوان کرد که کرملین معتقد است که باید منتظر اظهارات واضح‌تر رئیس جمهور آمریکا، در مورد تأمین موشک‌های تاماهاک به کی‌یف بود.

