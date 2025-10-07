به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «ارم نیوز» به استناد اسنادی که روزنامه تایمز منتشر کرده می‌گوید: اگر مذاکرات میان اسرائیل و حماس درباره آتش‌بس در غزه به نتیجه نرسد، در تل‌آویو چند سناریوی اضطراری آماده شده است که دو محور اصلی دارند: «هدف‌گیری و حذف رهبران حماس» یا «جابه‌جایی و اخراج بخش‌هایی از جمعیت غزه».

طبق آنچه در این اسناد آمده، طراحان این سناریو سه مرحله را پیش‌بینی کرده‌اند: اول، اشغال وسیع‌تر غزه؛ دوم، تقسیم غزه به چند منطقه تحت کنترل نظامی؛ و سوم، عملیات پاک‌سازی که هدفش تضعیف یا نابودی ساختار نظامی حماس است. در کنار این طرح‌ها فهرستی از افراد اولویت‌‌دار برای هدف‌گیری تهیه شده است.

برای شهروندان غیرنظامی در غزه نیز سناریوهایی پیش‌بینی شده که شامل «جدا کردن جمعیت در مناطق مشخص»، ایجاد «گذرگاه‌های خروج» و حتی جمع‌آوری گروهی و انتقال آن‌ها به فرودگاه رامون جهت فرستادن به کشورهای ثالث است.

منتقدان می‌گویند اجرای چنین برنامه‌هایی می‌تواند به آوارگی گسترده، تلفات انسانی و بحران‌های حقوق بشری منجر شود.

ارم‌نیوز تصریح کرد: این گزینه‌ها صرفا فرضی نیستند، بلکه جزو برنامه‌های قابل اجرا در صورت شکست مذاکرات شمرده شده‌اند.

انتشار این اسناد در حالی صورت گرفته که دوشنبه شب، مذاکرات غیرمستقیم میان جنبش حماس و رژیم صهیونیستی در شهر شرم‌الشیخ آغاز شد. این مذاکرات در سایه فشارهای آمریکا و اختلافات عمیق درباره موضوع عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر، سرنوشت سلاح مقاومت و آینده حکومت در باریکه غزه پس از جنگ برگزار شد. منابع نزدیک به طرفین می‌گویند، با توجه به نقاط اختلافی اساسی و متعدد، مسیر دستیابی به توافق نهایی همچنان دشوار و پیچیده است.

