قطر:

بسیاری از جزئیات طرح ترامپ هنوز نیاز به توافق دارد
قطر اعلام کرد که جزئیات طرح آمریکا برای صلح در غزه نیاز به موافقت طرفین دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر اعلام کرد که جزئیات طرح آمریکا برای صلح در غزه نیاز به موافقت طرفین دارد.

سخنگوی وزارت  خارجه قطر گفت: «روز گذشته شاهد چهار ساعت مذاکرات حساس در شرم الشیخ در مورد جنگ غزه بودیم.»

سخنگوی وزارت  خارجه قطر افزود: «مذاکرات در مورد طرح ترامپ امروز در شرم الشیخ از سر گرفته شد.»

وی گفت: «متعهد به تلاش برای پیشبرد طرح ترامپ و پایان دادن به جنگ علیه غزه هستیم.»

وی افزود: «بسیاری از جزئیات طرح ترامپ هنوز نیاز به توافق دارد.»

 

