به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، قطر اعلام کرد که جزئیات طرح آمریکا برای صلح در غزه نیاز به موافقت طرفین دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: «روز گذشته شاهد چهار ساعت مذاکرات حساس در شرم الشیخ در مورد جنگ غزه بودیم.»

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: «مذاکرات در مورد طرح ترامپ امروز در شرم الشیخ از سر گرفته شد.»

وی گفت: «متعهد به تلاش برای پیشبرد طرح ترامپ و پایان دادن به جنگ علیه غزه هستیم.»

وی افزود: «بسیاری از جزئیات طرح ترامپ هنوز نیاز به توافق دارد.»

