وقوع انفجار در نزدیکی دفتر نخستوزیری فرانسه
رسانهها از انفجار و آتش گرفتن یک ون در نزدیکی دفتر نخستوزیر مستعفی فرانسه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، پیش از آتش گرفتن یک ون در نزدیکی دفتر نخست وزیر فرانسه، تنها یک روز پس از استعفای وی، صدای انفجارهایی در پاریس شنیده شد.
لو پاریزین گزارش داد که شاهدان عینی از شنیدن صدای سه انفجار در نزدیکی هتل «ماتینیون» جایی که قرار بود «سباستین لکورنو» پس از استعفایش جلساتی را برگزار کند، خبر دادند.
تصاویری از محل حادثه، یک ون را در حال سوختن نشان میدهد، در حالیکه نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند.
رسانههای محلی گزارش دادهاند که آتش در ون مهار شده و به هیچ یک از ساختمانهای اطراف سرایت نکرده است.
علت انفجارها یا آتشسوزی مشخص نیست. یک آتشنشان گفت که ظاهرا آتشسوزی ناشی از نقص مکانیکی در تجهیزات شرکت بوده است.