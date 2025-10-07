خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وقوع انفجار در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری فرانسه

وقوع انفجار در نزدیکی دفتر نخست‌وزیری فرانسه
کد خبر : 1696928
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها از انفجار و آتش گرفتن یک ون در نزدیکی دفتر نخست‌وزیر مستعفی فرانسه خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندپندنت، پیش از آتش گرفتن یک ون در نزدیکی دفتر نخست وزیر فرانسه، تنها یک روز پس از استعفای وی، صدای انفجارهایی در پاریس شنیده شد.

لو پاریزین گزارش داد که شاهدان عینی از شنیدن صدای سه انفجار در نزدیکی هتل «ماتینیون» جایی که قرار بود «سباستین لکورنو» پس از استعفایش جلساتی را برگزار کند، خبر دادند.

تصاویری از محل حادثه، یک ون را در حال سوختن نشان می‌دهد، در حالی‌که نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش هستند.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که آتش در ون مهار شده و به هیچ یک از ساختمان‌های اطراف سرایت نکرده است.

علت انفجارها یا آتش‌سوزی مشخص نیست. یک آتش‌نشان گفت که ظاهرا آتش‌سوزی ناشی از نقص مکانیکی در تجهیزات شرکت بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ