روسیه:
کنترل دو شهر در دونتسک و زاپروژیا را به دست گرفتیم
وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهر در زاپروژیا و دونتسک خبر داد.
به گزارش الینا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه از به دست گرفتن کنترل دو شهر در مناطق دونتسک و «زاپروژیا» خبر داد.
وزارت دفاع روسیه امروز -سهشنبه- اعلام کرد که واحدهای گروه جنوب نیروهای مسلح روسیه شهر «فیودوروکا» در جمهوری دونتسک را به دست گرفتند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که نیروهای گروه شرق نیز شهر «نوواسیلوسکویا» در زاپروژیا را به کنترل خود در آوردند.