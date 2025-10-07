تاکید لاوروف بر ضرورت دخیل کردن افغانستان در فرآیندهای سیاسی منطقه

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف»، وزیر ‌خارجه روسیه، گفت که مشارکت دادن افغانستان در فرآیندهای سیاسی منطقه‌ای، از فعالیت‌های انجمن‌های اقتصادی و سایر انجمن‌های چندجانبه حمایت خواهد کرد.

این دیپلمات ارشد در هفتمین نشست «قالب مشورتی مسکو در مورد افغانستان» تأکید کرد: «ما معتقدیم که تلاش‌ها برای تضمین امنیت منطقه و رفاه آن مستلزم مشارکت دادن کابل در فرآیندهای سیاسی، فعالیت‌های انجمن‌های چندجانبه و پروژه‌های اقتصادی مشترک است.»

لاوروف خاطرنشان کرد: «این رویکردی است که مسکو کاملاً با آن موافق است؛ ما پس از اعلام به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان در ماه ژوئیه، محدودیت‌های همکاری‌های دوجانبه را لغو کردیم.»

