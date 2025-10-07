تاکید لاوروف بر ضرورت دخیل کردن افغانستان در فرآیندهای سیاسی منطقه
وزیر خارجه روسیه، گفت که مشارکت دادن افغانستان در فرآیندهای سیاسی منطقهای، از فعالیتهای انجمنهای اقتصادی و سایر انجمنهای چندجانبه حمایت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس،
این دیپلمات ارشد در هفتمین نشست «قالب مشورتی مسکو در مورد افغانستان» تأکید کرد: «ما معتقدیم که تلاشها برای تضمین امنیت منطقه و رفاه آن مستلزم مشارکت دادن کابل در فرآیندهای سیاسی، فعالیتهای انجمنهای چندجانبه و پروژههای اقتصادی مشترک است.»
لاوروف خاطرنشان کرد: «این رویکردی است که مسکو کاملاً با آن موافق است؛ ما پس از اعلام به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان در ماه ژوئیه، محدودیتهای همکاریهای دوجانبه را لغو کردیم.»