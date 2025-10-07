حمله روسیه به تأسیسات زیرساخت انرژی و راه آهن اوکراین
معاون نخستوزیر اوکراین، تأیید کرد که تأسیسات زیرساخت انرژی و راه آهن در مناطق پولتاوا و سومی مورد حملات سنگین نیروهای روسی قرار گرفتهاند.
کولبا در پستی در رسانههای اجتماعی خاطرنشان کرد که یک گاراژ لوکوموتیو، پستهای برق و یک خط تأمین برق در پولتاوا به همراه ساختمانهای اداری، انبارها و واگنهای قطار در آتشسوزی آسیب دیدهاند، اما هیچ آسیبی گزارش نشده است.
در نتیجه حمله به یک تأسیسات انرژی، قطع برق در بیش از ۱۰۰۰ خانه در پولتاوا و مناطق اطراف آن گزارش شده است.