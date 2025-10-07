خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اوربان:

هیچ کشوری با اخاذی وارد اتحادیه اروپا نشده و نمی‌شود

هیچ کشوری با اخاذی وارد اتحادیه اروپا نشده و نمی‌شود
کد خبر : 1696773
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور مجارستان گفت که این کشور هیچ وظیفه در قبال حمایت از اوکراین جهت عضویت در اتحادیه اروپا ندارد.

به گزارش ایلنا  به نقل از تاسف ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان ، در پلتفرم ایکس گفت که کشورش موظف به حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه  اروپا نیست و کی‌یف  بوداپست را برای تغییر موضعش تحت فشار قرار نخواهد داد.

وی در واکنش به بیانیه‌ای از سوی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین نوشت: «مجارستان هیچ وظیفه اخلاقی‌ای برای حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد. هیچ کشوری تاکنون  با اخاذی وراد اتحادیه اروپا نشده و این    بار هم این اتفاق رخ نمی‌دهد».

او بار دیگر تاکید کرد که «معاهده اتحادیه اروپا هیچ جایی برای ابهام باقی نمی‌گذارد،   عضویت توسط کشورهای عضو و به اتفاق آرا تصمیم گرفته می‌شود».

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ