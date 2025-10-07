اوربان:
هیچ کشوری با اخاذی وارد اتحادیه اروپا نشده و نمیشود
رئیس جمهور مجارستان گفت که این کشور هیچ وظیفه در قبال حمایت از اوکراین جهت عضویت در اتحادیه اروپا ندارد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاسف ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان ، در پلتفرم ایکس گفت که کشورش موظف به حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا نیست و کییف بوداپست را برای تغییر موضعش تحت فشار قرار نخواهد داد.
وی در واکنش به بیانیهای از سوی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین نوشت: «مجارستان هیچ وظیفه اخلاقیای برای حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد. هیچ کشوری تاکنون با اخاذی وراد اتحادیه اروپا نشده و این بار هم این اتفاق رخ نمیدهد».
او بار دیگر تاکید کرد که «معاهده اتحادیه اروپا هیچ جایی برای ابهام باقی نمیگذارد، عضویت توسط کشورهای عضو و به اتفاق آرا تصمیم گرفته میشود».