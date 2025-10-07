به گزارش ایلنا به نقل از تاسف ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان ، در پلتفرم ایکس گفت که کشورش موظف به حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا نیست و کی‌یف بوداپست را برای تغییر موضعش تحت فشار قرار نخواهد داد.

وی در واکنش به بیانیه‌ای از سوی «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین نوشت: «مجارستان هیچ وظیفه اخلاقی‌ای برای حمایت از پذیرش اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد. هیچ کشوری تاکنون با اخاذی وراد اتحادیه اروپا نشده و این بار هم این اتفاق رخ نمی‌دهد».

او بار دیگر تاکید کرد که «معاهده اتحادیه اروپا هیچ جایی برای ابهام باقی نمی‌گذارد، عضویت توسط کشورهای عضو و به اتفاق آرا تصمیم گرفته می‌شود».

