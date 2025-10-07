رایزنی تلفنی سران اردن، قطر و امارات درباره وضعیت غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «عبدالله دوم»، پادشاه اردن ‌مذاکرات جداگانه‌ای با «تمیم بن حمد آل ثانی»‌، امیر قطر و «محمد بن زاید»، رئیس امارات درباره تحولات غزه و طرح ‌رئیس‌جمهور آمریکا درباره این باریکه داشت.

دیوان امیری قطر اعلام کرد که امیر این کشور تماسی تلفنی از سوی پادشاه اردن دریافت کرد که در آن روابط برادرانه دو کشور بررسی شد.

دو طرف آخرین تحولات اوضاع در نوار غزه و اراضی اشغالی فلسطین و آخرین تحولات طرح امریکا برای پایان جنگ و تلاش‌ها برای دستیابی به آتش بس فراگیر و حفاظت از غیرنظامیان را بررسی کردند.

دیوان پادشاهی اردن نیز اعلام کرد که عبدالله دوم تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با امیر قطر و رئیس امارات برای بررسی بارزترین تحولات در منطقه داشت.





