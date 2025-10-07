حمله موشکی از نوار غزه به اراضی اشغالی
گزارش رسانههای عبری حاکی از حمله موشکی از نوار غزه به اراضی اشغالی است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گزارش رسانههای عبری حاکی از حمله موشکی از نوار غزه به اراضی اشغالی است.
ارتش رژیم صهیونیستی در این باره خبر داد آژیرهای هشدار در نتیو هعسراه به صدا درآمده است.
پس از آن شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی ادعا کرد که موشک شلیک شده، مورد شناسایی قرار گرفته است و احتمال میرود که به منطقهای باز در این شهرک اصابت کرده باشد.
این رسانه عبری افزود این حمله موشکی خسارتی در پی نداشته است.