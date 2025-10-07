نتانیاهو:
جنگ در غزه بهزودی پایان مییابد
نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که جنگ در نوار غزه به پایان خود نزدیک میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که جنگ در نوار غزه به پایان خود نزدیک میشود.
نتانیاهو در مصاحبهای با یک پادکست آمریکایی طی اظهاراتی بیاساس مدعی شد: «اسرائیل از وقایع وحشتناک ۷ اکتبر به عنوان قویترین قدرت در خاورمیانه سربلند بیرون آمد.»
وی بیاشاره به جنایتهای مکرر این رژیم مدهی شد که «آنچه در غزه آغاز شد، با آزادی اسرا و پایان حکومت حماس در غزه پایان خواهد یافت.»
وی فاش کرد که «مذاکرات خصوصیاش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بسیار دوستانه است، اما این بدان معنا نیست که آنها در مورد همه چیز توافق دارند.»