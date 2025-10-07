ناکامی مجدد سنای آمریکا ‌در تصویب طرح پایان تعطیلی دولت

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، اختلافات عمیق میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در کنگره آمریکا، بار دیگر مانع از تصویب طرحی برای پایان دادن به تعطیلی دولت فدرال شد.

جمهوری‌خواهان به رهبری اکثریت سنا امیدوار بودند تهدید دولت این کشور به اخراج گسترده کارمندان و نارضایتی رای‌دهندگان، چند سناتور دموکرات را به تغییر رای وادارد.

تنها «جان فترمن»، سناتور پنسیلوانیا، «کاترین کورتز ماستو» سناتور نوادا و «انگوس کینگ»، سناتور مستقل از ایالت مین از طرح جمهوری‌خواهان برای تامین بودجه تا ۲۱ نوامبر حمایت کردند.

در مقابل، جمهوری‌خواهان نیز طرح دموکرات‌ها را که تامین بودجه دولت را با تمدید یارانه‌های قانون بیمه درمانی‌ و محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور در بازپس‌گیری بودجه‌های مصوب پیوند می‌زد، رد کردند.

