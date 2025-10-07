رسانهها گزارش دادند:
صلاحالدین دمیرتاش بهزودی آزاد میشود
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، گزارشهای رسانهها حاکی از آن است که قوه قضائیه ترکیه احتمالاً «صلاحالدین دمیرتاش»، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ترکیه را فردا -چهارشنبه- ۸ اکتبر، آزاد خواهد کرد.
روزنامه زمان ترکیه گزارش داد که اخبار قوی وجود دارد مبنی بر اینکه دمیرتاش در ۸ اکتبر آزاد خواهد شد، مگر اینکه دولت ترکیه اعتراض رسمی به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که از نظر قانونی لازمالاجرا شده است، ارائه دهد.
وکلای دمیرتاش پیش از ۸ اکتبر، تاریخی که انتظار میرود حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض حقوق دمیرتاش طبق ماده ۴۶ کنوانسیون اروپا نهایی و لازمالاجرا شود، درخواست رسمی برای آزادی او ارائه کرده بودند.
با این حال، چندین منبع، اظهار داشتند که دولت به این تصمیم اعتراض نخواهد کرد و بنابراین انتظار میرود حکم آزادی دمیرتاش امروز یا فردا صادر شود.