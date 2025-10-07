به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که قوه قضائیه ترکیه احتمالاً «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌‌ ‌‌ترکیه را فردا -‌چهارشنبه- ۸ اکتبر، آزاد خواهد کرد.

روزنامه زمان ترکیه گزارش داد که اخبار قوی وجود دارد مبنی بر اینکه دمیرتاش در ۸ اکتبر آزاد خواهد شد، مگر اینکه دولت ترکیه اعتراض رسمی به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که از نظر قانونی لازم‌الاجرا شده است، ارائه دهد.

وکلای دمیرتاش پیش از ۸ اکتبر، تاریخی که انتظار می‌رود حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد نقض حقوق دمیرتاش طبق ماده ۴۶ کنوانسیون اروپا نهایی و لازم‌الاجرا شود، درخواست رسمی برای آزادی او ارائه کرده بودند.

با این حال، چندین منبع،‌ اظهار داشتند که دولت به این تصمیم اعتراض نخواهد کرد و بنابراین انتظار می‌رود حکم آزادی دمیرتاش امروز یا فردا صادر شود.

