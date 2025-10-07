توافق طرفهای درگیر در حلب بر سر برقراری آتشبس
نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) و دولت حاکم بر دمشق، بر سر برقراری آتشبس در حلب به توافق رسیدند.
قسد پیش از این، اعلام کرده بود که دولت حاکم بر دمشق، مسئول «تداوم محاصره شدید و نقضهای سازمانیافته علیه غیرنظامیان» است.
این گروه اعلام کرده بود که نیروهای وابسته به دولت موقت در تلاش هستند با تانک و خودروهای زرهی وارد مناطق تحت کنترل قسد شوند و محلههای مسکونی را با خمپاره و پهپاد هدف قرار دهند.
قسد این اقدام را «تشدید خطرناک تنشها» توصیف کرده بود.
قسد همچنین تأکید کرده بود که آنچه در محلههای «اشرفیه» و «شیخ مقصود» رخ میدهد، نتیجه «حملات مکرر نیروهای وابسته به دولت موقت دمشق علیه غیرنظامیان» است. این گروه همچنین گزارشهای رسانهای مبنی بر حمله نیروهای قسد به مواضع دولتی را رد کرد.
در همین حال، خبرگزاری «هاوار» وابسته به قسد گزارش داده بود که نیروهای دولت موقت با خمپاره محلههای شیخ مقصود و اشرفیه را هدف قرار دادهاند.
از سوی دیگر، خبرگزاری سوریه (سانا) اعلام کرد که نیروهای قسد، محلههای مسکونی در اطراف شیخ مقصود و اشرفیه را با خمپاره و تیربارهای سنگین هدف قرار دادهاند و افزود که نیروهای وزارت دفاع سوریه در حال بازآرایی استقرار در شمال و شمال شرق کشور هستند،