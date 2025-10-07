در بحبوحه تداوم بمباران غزه؛ ترامپ از پیشرفت مذاکرات با حماس در شرم الشیخ خبر داد

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بامداد امروز طی سخنانی در کاخ سفید، با ابراز خوش‌بینی نسبت به نتیجه مذاکرات، مدعی شد: «فکر می‌کنم اوضاع بسیار خوب پیش می‌رود به‌گمانم حماس با مسائل بسیار مهمی موافقت کرده است. انتظار دارم توافق نهایی به‌زودی حاصل شود.»

هم‌زمان با این اظهارات، هیئت‌های اسرائیلی، حماس و کشورهای میانجی شامل آمریکا، قطر و مصر در شهر شرم‌الشیخ مصر مذاکراتی فشرده را برای نهایی کردن طرح پیشنهادی واشنگتن آغاز کرده‌اند. طبق اعلام سخنگوی کاخ سفید، «تیم‌های فنی در حال بررسی جزئیات برای آزادی گروگان‌ها و پایان درگیری هستند.»

بر اساس گزارش شبکه «القاهره نیوز»، مذاکرات تحت تدابیر شدید امنیتی و پشت درهای بسته در حال انجام است و میانجی‌های مصری و قطری پیام‌ها را میان دو طرف رد و بدل می‌کنند.

به گفته منابع امنیتی، خلیل الحیه، مذاکره‌کننده ارشد حماس که از حمله اخیر رژیم صهیونیستی در دوحه جان سالم به در برده بود، پیش از آغاز مذاکرات با مقام‌های مصری دیدار کرده است.

ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشیال» نوشت: «بحث‌های بسیار مثبتی با حماس و کشورهای مختلف برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ غزه انجام شده است. به من گفته شده که مرحله اول توافق باید این هفته تکمیل شود و از همه می‌خواهم که سریع اقدام کنند.»

او همچنین در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌ان هشدار داد: «اگر حماس از واگذاری قدرت و کنترل غزه خودداری کند، با نابودی کامل روبرو خواهد شد.» رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد تأخیر در اجرای توافق را تحمل نخواهد کرد و هشدار داد که در صورت تعلل «همه شرط‌ها باطل خواهد شد.»

جزئیات طرح پیشنهادی ترامپ

طبق طرح پیشنهادی ترامپ، قرار است در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی، رژیم صهیونیستی نیز ۲۵۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بیش از ۱۷۰۰ زندانی دیگر را که در جریان جنگ اخیر بازداشت شده‌اند، آزاد کند.

یک مقام ارشد حماس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که این جنبش «بسیار مشتاق دستیابی به توافقی برای پایان جنگ و آغاز فوری تبادل زندانیان مطابق با شرایط میدانی است.»

به گفته منابع فلسطینی، حماس در تماس با میانجی‌ها تأکید کرده است که اسرائیل باید تمامی عملیات نظامی، هوایی و پهپادی خود را متوقف کند و از داخل شهر غزه عقب‌نشینی کند. در مقابل، حماس نیز متعهد خواهد شد عملیات نظامی خود را متوقف سازد.

تداوم بمباران غزه

در همین حال، منابع محلی در غزه گزارش دادند که رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. آژانس دفاع مدنی غزه اعلام کرده است که در حملات روز یکشنبه حداقل ۲۰ نفر از جمله ۱۳ نفر در شهر غزه شهید شده‌اند.

ژنرال ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی، نیز تهدید کرده است که در صورت شکست مذاکرات، ارتش «به جنگ در غزه بازخواهد گشت.»

تحلیلگران معتقدند که توافق احتمالی در شرم‌الشیخ، در صورت تحقق، می‌تواند نقطه عطفی در مسیر پایان جنگ و آغاز روند بازسازی غزه باشد.

