دونالد ترامپ:
فکر میکنم به توافق خواهیم رسید
رئیسجمهوری آمریکااعلام کرد که حماس در جریان مذاکرات مربوط به طرح آتشبس غزه در مصر، «با مسائل بسیار مهمی» موافقت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکااعلام کرد که حماس در جریان مذاکرات مربوط به طرح آتشبس غزه در مصر، «با مسائل بسیار مهمی» موافقت کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آمریکا خطوط قرمز مشخصی دارد، از جمله درخواستش برای خلع سلاح حماس، گفت: «خب، اگر برخی شرایط برآورده نشود؟ ما آن را انجام نخواهیم داد، اما فکر میکنم اوضاع بسیار خوب پیش میرود».
ترامپ همچنین در خصوص گزارش پایگاه «اکسیوس» مبنی بر اینکه وی از «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی خواسته است پس از پاسخ حماس به طرح ۲۰ مادهای، از مواضع منفی دست بردارد و توافق را بپذیرد، گفت: «نه، درست نیست. نتانیاهو بسیار مثبت بوده است. درباره توافق، کاملاً مثبت برخورد کرده است».
ترامپ در ادامه افزود: «اما این توافقی است که به طرز شگفتانگیزی، همه را دور هم جمع کرده است. همه با هم متحد شدهاند. نه، اسرائیل عالی عمل کرده است. همهشان خوب بودهاند».
وی در پایان گفت: «واقعاً فکر میکنم که به توافق خواهیم رسید».