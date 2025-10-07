خبرگزاری کار ایران
مذاکرات شرم‌الشیخ امروز «در فضایی مثبت» دنبال می‌شود

مذاکرات شرم‌الشیخ امروز «در فضایی مثبت» دنبال می‌شود
شبکه خبری «القاهره نیوز» وابسته به دولت مصر گزارش داد که گفت‌وگوها میان حماس و میانجی‌ها امروز -سه‌شنبه- در شرم‌الشیخ «در فضایی مثبت» ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «القاهره نیوز» وابسته به دولت مصر گزارش داد که گفت‌وگوها میان حماس و میانجی‌ها امروز -سه‌شنبه- در شرم‌الشیخ «در فضایی مثبت» ادامه خواهد یافت.

مذاکره‌کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز دوشنبه در مصر گفت‌وگوهای غیرمستقیم درباره مفاد طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه را آغاز کردند.

 

 

