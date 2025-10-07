به گزارش ایلنا، شبکه خبری «القاهره نیوز» وابسته به دولت مصر گزارش داد که گفت‌وگوها میان حماس و میانجی‌ها امروز -سه‌شنبه- در شرم‌الشیخ «در فضایی مثبت» ادامه خواهد یافت.

مذاکره‌کنندگان اسرائیلی و فلسطینی روز دوشنبه در مصر گفت‌وگوهای غیرمستقیم درباره مفاد طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در غزه را آغاز کردند.

