صلیب سرخ:
آماده ایفای نقش میانجی در تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل هستیم
کمیته بینالمللی صلیب سرخ ابراز آمادگی کرد تا نقش میانجی را در تبادل اسرا میان حماس و رژیم صهیونیستی ایفا کند.
به گزاش ایلنا به نقل از رویترز، کمیته بینالمللی صلیب سرخ امروز -دوشنبه- اعلام آمادگی کرد تا به عنوان میانجی در تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس عمل کند.
«میرجانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ، در بیانیهای گفت: «ما همچنین آمادهایم تا کمکها را به غزه وارد کنیم و آن را به طور ایمن میان غیرنظامیان نیازمند توزیع کنیم».