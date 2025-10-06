آماده‌ ایفای نقش میانجی در تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل هستیم

به گزاش ایلنا به نقل از رویترز، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز -دوشنبه- اعلام آمادگی کرد تا به عنوان میانجی در تبادل اسرا میان رژیم صهیونیستی و حماس عمل کند.

«میرجانا اسپولیاریک» رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در بیانیه‌ای گفت: «ما همچنین آماده‌ایم تا کمک‌ها را به غزه وارد کنیم و آن را به طور ایمن میان غیرنظامیان نیازمند توزیع کنیم».

انتهای پیام/