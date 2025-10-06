دیپلمات روس:
اروپا با تامین سلاح برای اوکراین تنشها را تشدید میکند
دیپلمات ارشد روس گفت که مسکو اروپا را به عنوان مسیری برای تشدید تنش میبیند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «السکاندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مسکو اروپا را به عنوان مسیری برای تشدید تنش میبیند و این مسئله در کمکها و وضعیت سیاسی-نظامی جبهه شرقی ناتو منعکس شده است.
گروشکو در جمع خبرنگاران گفت: «اروپا با تامین بیشتر و بیشتر سلاح برای کییف و ارسال مشوکهای شدیدا برد بلند و سلاحهای مرگبار تنش ها را تشدید میکند».
وی اظهار داشت: «خطر تشدید تنشها بسیار بالاست. ما خود اروپا را به عنوان مسیر تنش میبینیم. این مسئله در افزایش میزان کمکهایی که کشورهای غربی برای اوکراین فراهم میکنند، از جمله موشکهای شدیدا بردبلند و تسلیحات مرگبار منعکس شده است».
این دپلمات روس افزود: «این مسئله همچینن در وضعیت سیاسی-نظامی جبهه شرقی ناتو منعکس شده است، جایی که تعداد رزمایشها رو به افزایش است و طبیعت چنین مانورهایی در حال تهاجمی شدن است».