خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیپلمات روس:

اروپا با تامین سلاح برای اوکراین تنش‌ها را تشدید می‌کند

اروپا با تامین سلاح برای اوکراین تنش‌ها را تشدید می‌کند
کد خبر : 1696510
لینک کوتاه کپی شد.

دیپلمات ارشد روس گفت که مسکو اروپا را به عنوان مسیری برای تشدید تنش می‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «السکاندر گروشکو» معاون وزیر خارجه روسیه گفت که  مسکو اروپا را به عنوان مسیری برای تشدید تنش می‌بیند و این مسئله در کمک‌ها و وضعیت سیاسی-نظامی جبهه شرقی ناتو منعکس شده است.

گروشکو در جمع خبرنگاران گفت: «اروپا با تامین بیشتر و بیشتر سلاح برای کی‌یف و ارسال مشوک‌های شدیدا برد بلند و سلاح‌های مرگبار تنش ها را تشدید می‌کند».

وی اظهار داشت: «خطر تشدید تنش‌ها بسیار بالاست. ما  خود اروپا را به عنوان مسیر تنش می‌بینیم. این مسئله در افزایش میزان کمک‌هایی که  کشورهای غربی  برای اوکراین فراهم می‌کنند،    از جمله موشک‌های شدیدا بردبلند و تسلیحات مرگبار منعکس شده است».

این دپلمات روس افزود: «این مسئله همچینن  در وضعیت سیاسی-نظامی جبهه شرقی ناتو منعکس شده است، جایی که تعداد رزمایش‌ها رو به  افزایش است و طبیعت چنین مانورهایی در حال تهاجمی شدن است».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی