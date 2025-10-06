آنروا: در شرایط فاجعهباری کار میکنیم
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرد که همچنان به ارائه کمکهای نجاتبخش و خدمات ضروری به نزدیک به دو میلیون فلسطینی که از جنگ و قحطی رنج میبرند، ادامه میدهد.
این خبر در گزارشی که آنروا در مورد فعالیتهایش در سرزمینهای فلسطینی در دوره ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز -دوشنبه- منتشر کرد، آمده است.
این آژانس سازمان ملل متحد در گزارش خود افزود: «آنروا همچنان بزرگترین ارائهدهنده مراقبتهای بهداشتی اولیه در بحبوحه قحطی در شهر غزه و شرایط غیرانسانی در سراسر نوار غزه است.»
این آژانس سازمان ملل متحد افزود: «ما در شرایط فاجعهباری کار میکنیم و تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات به نیازمندان انجام میدهیم.»