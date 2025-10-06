به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، طرح صلح آمریکایی برای غزه، که با حمایت رژیم صهیونیستی همراه است، تحویل سلاح حماس را شرط اصلی برای توقف جنگ اعلام کرده است؛ موضوعی که حماس تاکنون به صراحت درباره آن موضع نگرفته و این مسئله را به بحث داخلی فلسطینیان ارجاع داده است. این سلاح، منبع قدرت اصلی حماس است که بر پایه مقاومت مسلحانه بنا شده و مخالفت شدیدی با روند مذاکره‌ای جنبش فتح دارد.

موسى أبو مرزوق، از رهبران حماس، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرده است که مقاومت مخالفتی با تحویل سلاح ندارد اما این مسئله باید در چارچوب توافق داخلی و به‌دست یک نهاد ملی فلسطینی مطرح شود.

اخیرا برخی رسانه‌ها به نقل از منابع داخل حماس گزارش داده‌اند که این جنبش با تحویل سلاح خود به هیئت فلسطینی-مصری با نظارت بین‌المللی موافقت کرده و این موضوع را به آمریکا نیز اطلاع داده است. همچنین گفته شده که حماس شروع به جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی کرده و برای انجام این کار از مصر، درخواست توقف بمباران در برخی مناطق را داشته است.

منبع مذکور همچنین از دریافت تضمین‌هایی از آمریکا و قطر درباره عقب‌نشینی دائمی اسرائیل از غزه و حفظ امنیت رهبران حماس خبر داده است. مذاکرات در حال انجام به صورت فشرده و سریع دنبال می‌شود، اما حماس، اسرائیل را به سنگ‌اندازی متهم کرده و بر پایبندی خود به آتش‌بس تأکید دارد.

با این حال، حماس به شدت این گزارش‌ها را تکذیب کرده و آن‌ها را «ادعاهای ساختگی» خوانده است. محمود مرداوی، سخنگوی این جنبش، خواستار دقت رسانه‌ها در انتشار اخبار و استناد به منابع رسمی شده است.

در حال حاضر، مصر میزبان مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان حماس و اسرائیل است تا جزئیات تبادل اسرای دو طرف طبق طرح ترامپ بررسی شود. امید می‌رود که این مذاکرات به پایان جنگ و کاهش رنج مردم فلسطین منجر شود.

تحلیل‌گران آمریکایی معتقدند که سکوت حماس درباره مسئله تسلیم سلاح، به معنای پذیرش غیررسمی این موضوع است. به باور آن‌ها، هدف اصلی جنگ، نابودی سیاسی و نظامی حماس است و نه صرفا آزادسازی اسرای اسرائیلی. از این رو، ادامه آتش‌بس و پایان رسمی جنگ مستلزم پیروزی کامل اسرائیل است.

با این همه، پرسش‌های اساسی همچنان باقی است: آیا حماس در تله افتاده و آیا تسلیم سلاح خود را خواهد پذیرفت؟ و آینده این جنبش مقاومت چه خواهد بود؟

