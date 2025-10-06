سلطان عمان به بلاروس رفت

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «هیثم بن طارق»، سلطان عمان امروز -دوشنبه- طی سفری رسمی و دو روزه به بلاروس رفت.

به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هیثم بن طارق در این سفر با «الکسندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس دیدار و رایزنی خواهد کرد.

این سفر در پاسخ به دعوت رئیس جمهور بلاروس و برای تحکیم روابط حسنه دو کشور و تقویت زمینه‌های همکاری و شراکت در حوزه‌های اقتصادی و سرمایه گذاری انجام می‌شود.

