سلطان عمان به بلاروس رفت
سلطان عمان طی سفری رسمی و برای دیدار با رئیس جمهور بلاروس و بررسی تقویت روابط دوجانبه به این کشور سفر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «هیثم بن طارق»، سلطان عمان امروز -دوشنبه- طی سفری رسمی و دو روزه به بلاروس رفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی عمان، هیثم بن طارق در این سفر با «الکسندر لوکاشنکو»، رئیس جمهور بلاروس دیدار و رایزنی خواهد کرد.
این سفر در پاسخ به دعوت رئیس جمهور بلاروس و برای تحکیم روابط حسنه دو کشور و تقویت زمینههای همکاری و شراکت در حوزههای اقتصادی و سرمایه گذاری انجام میشود.