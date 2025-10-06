خبرگزاری کار ایران
چهره‌های گرسنه غزه؛ دو سال قحطی و محاصره در قاب تصاویر

چهره‌های گرسنه غزه؛ دو سال قحطی و محاصره در قاب تصاویر
کد خبر : 1696407
تصاویر منتشرشده از مردم غزه، تلخ‌ترین پیام دو سال جنگ و محاصره را روایت می‌کند؛ چهره‌هایی که گواه کاهش شدید وزن، رنج جسمی و آثار روانی قحطی‌اند و نشان می‌دهند چگونه بحران انسانی، زندگی روزمره ساکنان این باریکه محاصره‌شده را در هم شکسته است.

به گزارش ایلنا، تصاویر منتشرشده از مردم غزه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جنگ و محاصره تنها چهره‌ها را تغییر نداده، بلکه جان‌ها را نیز به تاراج برده است. این مجموعه بصری، زندگی افرادی را پیش از آغاز جنگ و پس از دو سال قحطی و خشکسالی در منطقه به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد بحران انسانی تا چه حد بر زندگی روزمره ساکنان غزه تأثیر گذاشته است.

کاهش شدید وزن مردم غزه نتیجه رژیم غذایی هدفمند نیست، بلکه ناشی از گرسنگی، کمبود شدید غذا و افزایش نجومی قیمت مواد خوراکی است. این بحران که بیش از دو سال منطقه را فرا گرفته، سلامت جسمی و روانی ساکنان را به شدت تحت فشار قرار داده است.

در ۲۲ اوت ۲۰۲۵، سازمان‌های وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که قحطی در غزه رسما واقعیت یافته است، بر اساس ارزیابی شاخص امنیت غذایی جامع. تصاویر این گزارش نشان می‌دهد که مردم غزه نه تنها با کمبود غذا، بلکه با آثار جسمی و روانی شدید ناشی از این بحران دست و پنجه نرم می‌کنند و عمق فاجعه انسانی در این منطقه را به وضوح نمایان می‌سازند.

بر اساس داده‌های برنامه جهانی غذا، ۳۹ درصد از جمعیت غزه روزهایی را بدون دریافت غذای کافی سپری می‌کنند؛ بحرانی که ناشی از فروپاشی کامل زنجیره‌های تأمین و ممانعت از ورود کمک‌های غذایی است.

 

