خبرگزاری کار ایران
۱۸ کشته در پی سیل و رانش زمین در هند

سیل و رانش زمین در هند، ۱۸ کشته بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  مقامات محلی در هند اعلام کردند   که در پی بارش پیاپی که سبب سیل و رانش زمین در منطقه «دراجیلینگ» در این کشور شد، ۱۸ تن کشته شدند و تعدادی از خانه ها، پل‌ها و راه‌ها از بین رفتند.

دولت محلی اعلام کرد: «چنیدن نفر تا امروز  -دوشنبه- کماکان مفقود هستند، و تلاش‌های امدادی درحال انجام است».

دولت محلی همچنین هشدار داد که شمار کشته شده‌ها  احتمالا افزایش یابد.

یک مقام ارشد محلی در پلتفرم ایکس نوشت:  «دو پل آهنی فرو ریختند، چندین جاده آسیب دیده و دچار سیل شده‌اند، بخش‌های عظیمی از زمین زیر آب رفته است».

این در حالی‌ است که  شمار کشته شده‌ها در نپال در همسایگی هند به ۵۰ تن رسیده.

 

