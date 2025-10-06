۱۸ کشته در پی سیل و رانش زمین در هند
سیل و رانش زمین در هند، ۱۸ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات محلی در هند اعلام کردند که در پی بارش پیاپی که سبب سیل و رانش زمین در منطقه «دراجیلینگ» در این کشور شد، ۱۸ تن کشته شدند و تعدادی از خانه ها، پلها و راهها از بین رفتند.
دولت محلی اعلام کرد: «چنیدن نفر تا امروز -دوشنبه- کماکان مفقود هستند، و تلاشهای امدادی درحال انجام است».
دولت محلی همچنین هشدار داد که شمار کشته شدهها احتمالا افزایش یابد.
یک مقام ارشد محلی در پلتفرم ایکس نوشت: «دو پل آهنی فرو ریختند، چندین جاده آسیب دیده و دچار سیل شدهاند، بخشهای عظیمی از زمین زیر آب رفته است».
این در حالی است که شمار کشته شدهها در نپال در همسایگی هند به ۵۰ تن رسیده.