نخست‌وزیر فرانسه استعفا داد
نخست‌وزیر فرانسه از سمت خود کناره‌گیری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از لوموند، نخست‌وزیر فرانسه استعفا داد. 

«سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر فرانسه، پس از کمتر از یک ماه تصدی این سمت، استعفا داد.

کاخ الیزه اعلام کرد که «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، استعفای او را پذیرفته است.

روز گذشته -یکشنبه- تقریباً چهار هفته پس از انتصابش توسط ماکرون، لکورنو کابینه خود را معرفی کرد که تقریباً مشابه کابینه «فرانسوا بایرو»، سلف برکنار شده‌اش‌، بود.

با این حال،شکاف‌ها بلافاصله آشکار شدند و اعضای چندین حزب در ائتلاف حاکم، تردیدها و انتقادات خود را در مورد عدم تغییر ابراز کردند.

 

