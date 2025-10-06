خبرگزاری کار ایران
شکایت فرماندار کالیفرنیا از ترامپ
فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد از ‌رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر مستقر کردن ۳۰۰ سرباز گارد ملی این ایالت در اورگان به دادگاه شکایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فرماندار ایالت کالیفرنیا اعلام کرد از «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا به خاطر مستقر کردن ۳۰۰ سرباز گارد ملی این ایالت در اورگان به دادگاه شکایت می‌کند.

‌این تصمیم «گوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا بعد از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال موقتا جلوی یک تصمیم دیگر‌رئیس جمهور آمریکا برای فدرالیزه و مستقر کردن ۲۰۰ سرباز گارد ملی ایالت اورگان در پورتلند را به دلیل فقدان شواهد و مدارک کافی درباره ضرورت پیدا کردن این کار به دلیل برخورد با اعتراضات گرفت.

نیوسام در پستی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد، نوشت: «بعد از آنکه یک دادگاه فدرال جلوی تلاش ترامپ را برای فدرالیزه کردن سربازان گارد ملی اورگان گرفت، او می‌خواهد ۳۰۰ پرسنل گارد ملی کالیفرنیا را در اورگان مستقر کند. آن‌ها حال در مسیر عزیمت به آنجا هستند.»

نیوسام با انتقاد از تصمیمات دولت دونالد ترامپ در بیانیه‌ای عنوان کرد: «این یک سوءاستفاده بهت‌آور از قانون و قدرت است. دولت ترامپ گستاخانه در حال حمله به خود حاکمیت قانون است.»

نیوسام همچنین از این که چند ماه پیش ۳۰۰ عضو گارد ملی کالیفرنیا به بهانه پاسخ به اعتراضات در لس‌آنجلس تحت کنترل مقامات فدرال قرار گرفتند انتقاد کرد.

