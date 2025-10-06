خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه از ساقط کردن ۲۵۱ پهپاد اوکراین خبر داد

روسیه از ساقط کردن ۲۵۱ پهپاد اوکراین خبر داد
کد خبر : 1696258
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت دفاع روسیه از نابودی ۲۵۱ پهپاد اوکراینی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که واحدهای  پدافند هوایی ۲۵۱ پهپاد اوکراینی را شبانه ساقط   کردند.

بر اساس این گزارش، بیشتر این پهپادها  در آسمان جنوب شرقی این کشور بودند،  همچنین ۶۱ پهپاد بر فراز  آب‌های دریای سیاه  و یک مرود که به سمت مسکو در حرکت بود.

وزارت دفاع روسیه آمار در تلگرام اعلام کرد اما هیچ اطلاعات رسمی در رابطه با خسارات احتمالی و یا شمار پهپادهای ارسال شده از سوی اوکراین  منتشر نشد و این وزارتخانه تنها شمار پهپادهای ساقط شده را اعلام کرد.

خبرگزاری «آربی‌کی-اوکراین» گزارش داد: «کانال‌های خبری اوکراینی در تلگرام اعلام کردند که یک آتش سوزی بزرگ به سبب برخورد  پهپاد  با یک انبار نفت در منطقه فئودوسیا  در ساحل کریمه  در   منطقه  دریای  سیاه رخ داد و در نتیجه این حمله   یک  مخزن سوخت در انبار نفت منفحر شد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی