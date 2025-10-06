روسیه از ساقط کردن ۲۵۱ پهپاد اوکراین خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، روسیه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که واحدهای پدافند هوایی ۲۵۱ پهپاد اوکراینی را شبانه ساقط کردند.

بر اساس این گزارش، بیشتر این پهپادها در آسمان جنوب شرقی این کشور بودند، همچنین ۶۱ پهپاد بر فراز آب‌های دریای سیاه و یک مرود که به سمت مسکو در حرکت بود.

وزارت دفاع روسیه آمار در تلگرام اعلام کرد اما هیچ اطلاعات رسمی در رابطه با خسارات احتمالی و یا شمار پهپادهای ارسال شده از سوی اوکراین منتشر نشد و این وزارتخانه تنها شمار پهپادهای ساقط شده را اعلام کرد.

خبرگزاری «آربی‌کی-اوکراین» گزارش داد: «کانال‌های خبری اوکراینی در تلگرام اعلام کردند که یک آتش سوزی بزرگ به سبب برخورد پهپاد با یک انبار نفت در منطقه فئودوسیا در ساحل کریمه در منطقه دریای سیاه رخ داد و در نتیجه این حمله یک مخزن سوخت در انبار نفت منفحر شد».

