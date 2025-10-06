خبرگزاری کار ایران
ترامپ:

از طریق خشکی نیز با قاچاق مواد مخدر مبارزه می‌کنیم

کد خبر : 1696250
​رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه نیروی دریایی کشورش بار دیگر یک قایق را در کارائیب هدف گرفت، از مبارزه با قاچاق مواد مخدر از طریق خشکی خبر داد.

به گزارش ایلنا به  نقل از اسپوتنیک،  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا گفت که نیروهای ایالات متحده در روز شنبه یک قایق دیگر را به ظن حمل مواد مخدر خارج از سواحل ونزوئلا بمباران کردند.

ترامپ گفت: «آمریکا با قاچاق   مواد مخدر از طریق خشکی نیز مبارزه می‌کند».

رئیس جمهور   آمریکا اظهار داشت:‌ «در هفته‌های اخیر، نیروی دریایی از ماموریت ما برای نابودی کامل کارتل‌های مواد مخدر حمایت کرد».

وی افزود: «ما شب گذشته حمله دیگری را را انجام دادیم و اکنون دیگر نمی‌توانیم قایق دیگری پیدا کنیم، آنها دیگر از طریق دریا حرکت نخواهند کرد، بنابر این باید از طریق خشکی به دنبال آنها بگردیم».

​این اظهارات  در جریان سخنرانی در پایگاه دریای «نورفولک بیان کرد» در مجاورت ناو هواپیمابر «هری اس ترومن» بیان شد.

مشخص نیست که آیا او به حمله‌ای که پیشتر از سوی «پیت هگست» وزیردفاع آمریکا اعلام شد اشاره می‌کند یا خیر.

 

 

لوازم خانگی