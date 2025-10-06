به گزارش ایلنا به نقل از تاس، بلومبرگ گزارش داد که چین با افزایش صادرات فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، در رقابت برای رهبری بازار جهانی انرژی، از ایالات متحده پیشی می‌گیرد.

به گزارش این خبرگزاری، ایالات متحده که تحت ریاست جمهوری «دونالد ترامپ»، هدف خود را تبدیل شدن به رهبر بازار جهانی انرژی قرار داده است، در هفت ماه اول سال جاری حدود ۸۰ میلیارد دلار نفت و گاز صادر کرده است.

بنا به این گزارش، صادرات چین در همین مدت به ۱۲۰ میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش مرکز تحلیلی امبر، در ماه اوت، چین رکورد ماهانه صادرات چنین محصولاتی را ثبت کرد و به ۲۰ میلیارد دلار رسید.

امبر تأکید کرد که این روند با وجود کاهش هزینه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر ادامه دارد.

به عنوان مثال، صادرات پنل‌های خورشیدی اکنون از نظر ارزش به طور قابل توجهی کمتر از رکورد بهار ۲۰۲۳ است. با این حال، ظرفیت کل پنل‌های عرضه شده به خارج از کشور در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد: ۴۶۰۰۰ مگاوات در هفت ماه اول سال جاری.

انتهای پیام/