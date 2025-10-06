خبرگزاری کار ایران
دیده‌بان حقوق بشر:

جهان باید جنایات در غزه را متوقف کند

جهان باید جنایات در غزه را متوقف کند
کد خبر : 1696235
دیده‌بان حقوق بشر از جهان خواست تا جنایات در غزه را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دیده‌بان حقوق بشر از جهان خواست تا جنایات در غزه را متوقف کند.

دیده‌بان حقوق بشر از کشورهای جهان خواست تا برای توقف جنایات علیه غیرنظامیان در نوار غزه اقدام کنند.

در این گزارش آمده است که طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا برای غزه، مستقیماً به مسائل حقوق بشر و پاسخگویی در قبال جنایاتی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مرتکب شده است، نمی‌پردازد.

در این گزارش تأکید شده است که نیروهای اسرائیلی ده‌ها هزار فلسطینی، که اکثر آنها غیرنظامی بودند، را کشته و تمام خانواده‌ها را از بین برده‌اند.

 

