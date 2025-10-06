خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رسانه‌ها گزارش دادند:

هند در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است

هند در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است
کد خبر : 1696229
لینک کوتاه کپی شد.

روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع دفاعی هند گزارش داد که دهلی نو در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع دفاعی هند گزارش داد که دهلی نو در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است.

این روزنامه گزارش داد که نمایندگانی از وزارت دفاع هند این هفته با همتایان روسی خود دیدار خواهند کرد تا در مورد تولید مشترک یا خرید مستقیم سامانه‌های اس-۴۰۰ برای افزایش قابلیت‌های دفاعی هند گفتگو کنند.

این گزارش خاطرنشان کرد که هند برای محافظت در برابر هرگونه حمله در امتداد کل خط ساحلی این کشور که بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد و پر کردن شکاف‌های موجود در سیستم پدافند هوایی در منطقه فرماندهی شمالی، به پنج سامانه دیگر از این نوع نیاز دارد.

انتظار می‌رود این توافق قبل از ورود «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه، به هند در اوایل دسامبر برای نشست سالانه روسیه و هند، تصویب شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی