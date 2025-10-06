رسانهها گزارش دادند:
هند در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است
روزنامه هندوستان تایمز به نقل از منابع دفاعی هند گزارش داد که دهلی نو در حال بررسی خرید پنج سامانه پدافند هوایی اس-۴۰۰ دیگر از روسیه است.
این روزنامه گزارش داد که نمایندگانی از وزارت دفاع هند این هفته با همتایان روسی خود دیدار خواهند کرد تا در مورد تولید مشترک یا خرید مستقیم سامانههای اس-۴۰۰ برای افزایش قابلیتهای دفاعی هند گفتگو کنند.
این گزارش خاطرنشان کرد که هند برای محافظت در برابر هرگونه حمله در امتداد کل خط ساحلی این کشور که بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر امتداد دارد و پر کردن شکافهای موجود در سیستم پدافند هوایی در منطقه فرماندهی شمالی، به پنج سامانه دیگر از این نوع نیاز دارد.
انتظار میرود این توافق قبل از ورود «ولادیمیر پوتین»، رئیسجمهور روسیه، به هند در اوایل دسامبر برای نشست سالانه روسیه و هند، تصویب شود.