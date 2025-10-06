مرکل:
کشورهای حوزه بالتیک در سال ۲۰۲۱ مانع حل بحران اوکراین شدند
صدراعظم سابق آلمان، اعلام کرد که لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در سال ۲۰۲۱ مانع تلاشها برای حل بحران اوکراین و ایجاد گفتوگوی سازنده با روسیه شدند.
مرکل گفت: «این (تلاش برای حل و فصل) از حمایت برخی کشورها برخوردار نبود. اینها عمدتاً کشورهای حوزه بالتیک بودند که با (ابتکار من) مخالفت کردند.»
وی خاطرنشان کرد که در سال ۲۰۲۱، او قالب جدیدی برای گفتوگو بین اتحادیه اروپا و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، پیشنهاد داد، اما استونی، لتونی، لیتوانی و لهستان به دلیل نگرانی از اینکه اتحادیه اروپا قادر به ایجاد یک سیاست مشترک در قبال مسکو نخواهد بود، با این ایده مخالفت کردند.
وی افزود: «در هر صورت، این اتفاق نیفتاد. سپس من سمت خود را ترک کردم و سپس (عملیات نظامی روسیه) آغاز شد.»