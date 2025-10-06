به گزارش ایلنا، جف بزوس، رئیس هیئت مدیره آمازون و یکی از ثروتمندترین افراد جهان می‌گوید سرمایه‌گذاران در حال حاضر به دلیل هیجان پیرامون فناوری‌های هوش مصنوعی، قادر به تمایز بین ایده‌های خوب و بد نیستند و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده مستقیم انجام شوند.

وی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را با حباب فناوری زیستی اوایل دهه ۱۹۹۰ و حباب «دات‌کام» در پایان قرن گذشته مقایسه می‌کند. در آن دوران، بسیاری از شرکت‌ها با وجود شکست در ارائه محصولات نهایی، زمینه خلق فناوری‌ها و محصولات ارزشمند برای بشر را فراهم کردند که هنوز تاثیرات مثبتی بر زندگی انسان‌ها دارند.

بلومبرگ می‌گوید، بزوس معتقد است سرمایه‌گذاری فعلی در هوش مصنوعی نیز ممکن است به همان شکل، علیرغم از دست رفتن سرمایه‌های مالی، به تولید اختراعات و نوآوری‌هایی منجر شود که جامعه از آن‌ها بهره‌مند خواهد شد.

براساس گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌گونه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش از تکمیل محصولات یا ایجاد زیرساخت‌ها، مبالغ هنگفتی را به شرکت‌ها تزریق می‌کنند.

هرچند برخی سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی بزوس موافق نیستند و معتقدند بازار هوش مصنوعی در مرحله‌ای از حباب انتظاری قرار دارد که ممکن است به زودی منفجر شود، اما بزوس تاکید می‌کند که پس از فروکش هیجانات، برندگان واقعی آشکار شده و جامعه از اختراعات و نوآوری‌های آن‌ها بهره‌مند خواهد شد و اثرات مثبت هوش مصنوعی برای جامعه بسیار گسترده خواهد بود.

