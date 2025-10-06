خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جف بزوس: حباب هوش مصنوعی می‌ترکد اما دنیا را بهتر می‌کند

جف بزوس: حباب هوش مصنوعی می‌ترکد اما دنیا را بهتر می‌کند
کد خبر : 1696210
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیئت مدیره آمازون می‌گوید سرمایه‌گذاری‌ها در هوش مصنوعی شبیه حباب است و ممکن است منفجر شود، اما نوآوری‌های حاصل از آن جامعه را متحول خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، جف بزوس، رئیس هیئت مدیره آمازون و یکی از ثروتمندترین افراد جهان می‌گوید سرمایه‌گذاران در حال حاضر به دلیل هیجان پیرامون فناوری‌های هوش مصنوعی، قادر به تمایز بین ایده‌های خوب و بد نیستند و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها بدون بازده مستقیم انجام شوند.

وی سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی را با حباب فناوری زیستی اوایل دهه ۱۹۹۰ و حباب «دات‌کام» در پایان قرن گذشته مقایسه می‌کند. در آن دوران، بسیاری از شرکت‌ها با وجود شکست در ارائه محصولات نهایی، زمینه خلق فناوری‌ها و محصولات ارزشمند برای بشر را فراهم کردند که هنوز تاثیرات مثبتی بر زندگی انسان‌ها دارند.

جف بزوس: حباب هوش مصنوعی می‌ترکد اما دنیا را بهتر می‌کند

بلومبرگ می‌گوید، بزوس معتقد است سرمایه‌گذاری فعلی در هوش مصنوعی نیز ممکن است به همان شکل، علیرغم از دست رفتن سرمایه‌های مالی، به تولید اختراعات و نوآوری‌هایی منجر شود که جامعه از آن‌ها بهره‌مند خواهد شد.

براساس گزارش‌ها، حجم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است، به‌گونه‌ای که صندوق‌های سرمایه‌گذاری پیش از تکمیل محصولات یا ایجاد زیرساخت‌ها، مبالغ هنگفتی را به شرکت‌ها تزریق می‌کنند.

هرچند برخی سرمایه‌گذاران با خوش‌بینی بزوس موافق نیستند و معتقدند بازار هوش مصنوعی در مرحله‌ای از حباب انتظاری قرار دارد که ممکن است به زودی منفجر شود، اما بزوس تاکید می‌کند که پس از فروکش هیجانات، برندگان واقعی آشکار شده و جامعه از اختراعات و نوآوری‌های آن‌ها بهره‌مند خواهد شد و اثرات مثبت هوش مصنوعی برای جامعه بسیار گسترده خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی