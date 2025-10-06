تماس تلفنی پرتنش ترامپ با نتانیاهو؛ «لعنتی، تو همیشه منفی هستی!»

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، پس از آنکه جنبش مقاومت حماس موافقت مشروط خود را با طرح موسوم به «صلح ترامپ» در غزه اعلام کرد، منابع آمریکایی از یک تماس تلفنی پرتنش میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل پرده برداشتند؛ تماسی که نهایتا به صدور دستور توقف حملات هوایی این رژیم علیه باریکه غزه انجامید.

پایگاه خبری «آکسیوس» در این‌باره نوشت: ترامپ در این گفت‌وگوی تلفنی از موضع منفی و سرد نتانیاهو نسبت به پاسخ حماس به‌شدت عصبانی شد و خطاب به وی گفت: «لعنتی! نمی‌دانم چرا همیشه این‌قدر منفی هستی. این یک پیروزی است، باید آن را بپذیری.» بر اساس این گزارش، نتانیاهو در ابتدا تأکید داشت که پاسخ حماس «هیچ اهمیتی ندارد» اما ترامپ اصرار کرد که این فرصت می‌تواند زمینه‌ساز توافق باشد.

ترامپ در مصاحبه‌ای کوتاه با آکسیوس تأکید کرد: «به نتانیاهو گفتم این شانس تو برای پیروزی است. او در نهایت پذیرفت و هیچ گزینه‌ای جز موافقت نداشت.» تنها ساعاتی پس از این تماس، ترامپ در بیانیه‌ای از اسرائیل خواست حملات خود را متوقف کند و سه ساعت بعد، نتانیاهو دستور توقف بمباران را صادر کرد.

در حالی که نتانیاهو در جلسات داخلی خود تلاش داشت پاسخ حماس را به‌عنوان رد طرح معرفی کند و خواستار هماهنگی با واشنگتن برای جلوگیری از شکل‌گیری روایت مثبت از سوی حماس بود، ترامپ این موضع را به‌شدت رد کرد و تاکید داشت که باید از این پاسخ به‌عنوان فرصتی برای آغاز توافق استفاده کرد.

حماس در بیانیه رسمی خود ضمن پذیرش مشروط طرح ترامپ، اعلام کرد آماده است تمامی اسرا را در قبال پایان کامل جنگ و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از باریکه غزه آزاد کند، اما خواستار مذاکره درباره جزئیات بیشتر شد.

ترامپ نیز در واکنش، حماس را از «وقت‌کشی» برحذر داشت و تهدید کرد در صورت عدم آزادی سریع اسرا، توافق لغو خواهد شد. او همچنین توانست اسرائیل را به پذیرش نقشه جدید برای آغاز مرحله نخست عقب‌نشینی از بخش‌هایی از غزه وادار کند.

بر اساس طرح اعلام‌شده، مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل از امروز- دوشنبه- در مصر آغاز خواهد شد و قرار است فرستادگان ترامپ از جمله استیو ویتکاف و جارد کوشنر در این مذاکرات حضور یابند. منابع آمریکایی تأکید کرده‌اند که کاخ سفید به‌دنبال نهایی‌کردن توافق طی هفته جاری است.

