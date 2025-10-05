خبرگزاری کار ایران
حزب الله لبنان: حامی موضع اتخاذ شده از سوی حماس هستیم

حزب الله لبنان در بیانیه ای به طرح ترامپ درباره غزه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، حزب الله لبنان در بیانیه ای به طرح ترامپ درباره غزه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: «حزب الله از موضع اتخاذ شده حماس که با مشورت و هماهنگی با دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین درباره طرح ترامپ برای توقف جنگ اسرائیلی علیه غزه اتخاذ شده، حمایت و آن را مورد تایید قرار می دهد. این موضع در حالی که برخاسته از تعهد عمیق به توقف تجاور وحشیانه اسرائیل علیه مردم ما در نوار غزه است، پایبندی به اصول آرمان فلسطین و عدم چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین است.»

حزب الله بیان کرد: «این موضع همچنین نشان دهنده پایبندی حماس و همه گروه‌های مقاومت به وحدت ملت فلسطین است و اینکه توافق ملی فلسطینی را چارچوبی می دانند که مذاکرات آتی باید بر این مبنا باشد.»

