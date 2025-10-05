خبرگزاری کار ایران
اصابت موشک کینژال روسیه به تاسیسات نظامی اوکراین

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که با موشک هایپرسونیک کینژال، تاسیسات صنعتی نظامی اوکراین را هدف قرار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته -شنبه-  با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و تاسیسات انرژی و گازی که به آنها خدمات ارائه می‌دهند ، انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود توضیح داد که سلاح‌های مورد استفاده در این حمله شامل موشک‌های هایپرسونیک «کینژال» (خنجر) و پهپادهای تهاجمی بوده است.

این وزارت خانه افزود: «این حمله به هدف خود رسید  و به مکان‌های مورد نظر اصابت کرد».

 

 

