اصابت موشک کینژال روسیه به تاسیسات نظامی اوکراین

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز -یکشنبه- اعلام کرد که نیروهای این کشور شب گذشته -شنبه- با استفاده از سلاح‌های دوربرد و با دقت بالا، حمله گسترده‌ای را علیه تاسیسات مجتمع نظامی-صنعتی و تاسیسات انرژی و گازی که به آنها خدمات ارائه می‌دهند ، انجام دادند.

وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود توضیح داد که سلاح‌های مورد استفاده در این حمله شامل موشک‌های هایپرسونیک «کینژال» (خنجر) و پهپادهای تهاجمی بوده است.

این وزارت خانه افزود: «این حمله به هدف خود رسید و به مکان‌های مورد نظر اصابت کرد».

انتهای پیام/