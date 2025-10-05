به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان اعلام کرد که تمامی کشورهای جهان در حال آماده شدن برای یک درگیری جهانی هستند.

ووچیچ گفت: «همه در حال آماده سازی برای جنگ هستند و هنگامی که برای جنگ آماده می‌شوند این مسئله رخ می‌دهد. به شما اطمینان می‌دهم که این مسئله (جنگ) رخ خواهد داد. می‌بینم چه چیزهایی درحال وقوع است و چگونه افرادی در اطراف من در آن مشارکت دارند».

وی همچنین اشاره کرد که در سایه تنش‌های جهانی جاری، تمامی کشورها درحال انتخاب طرف برای ملحق شدن هستند.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان نیز چهارشنبه گذشته نسبت به احتمال وقوع جنگ جهانی سوم هشدار داده بود.

انتهای پیام/