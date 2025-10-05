بازداشت ۸ تن در درگیری حامیان فسلطین و پلیس در اسپانیا

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس اسپانیا اعلام کرد که در پی دیگری میان پلیس و معترضان حامیان فلسطین ۲۰ مامور پلیس مجروح و ۸ معترض بازداشت شدند.

پلیس اعلام کرد: «در جریان اعتراضات روز شنبه که عمدتا صلح آمیز بود، ۷۰ هزار نفر شرکت کردند».

ده‌ها هزار نفر در بحبوحه خشم ناشی از توقیف ناوگان کمک‌رسانی «صمود» که از بارسلون اسپانیا حرکت کرده بود و سعی در شکستن محاصره سرزمین‌های فلسطینی داشت، در اعتراضات مادرید و ده‌ها شهر دیگر اسپانیا و همچنین تظاهرات در رم و لیسبون شرکت کردند.

