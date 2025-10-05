خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو: اجازه نخواهیم داد تشکیلات خودگردان فلسطین غزه را کنترل کند

کد خبر : 1696045
نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که پس از پایان جنگ، «قدرت فلسطینی» کنترل نوار غزه را در دست بگیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد که پس از پایان جنگ، «قدرت فلسطینی» کنترل نوار غزه را در دست بگیرد.

وی تأکید کرد که تل‌آویو پس از پایان عملیات‌های نظامی، «مسئول و شریک در روند خلع سلاح این منطقه» خواهد بود.

 رسانه‌های اسرائیلی از قول نتانیاهو گزارش دادند که او در جلسه‌ای امنیتی گفته است‌که هیچ نماینده‌ای از حماس یا حکومت فلسطین در آینده بخشی ازمدیریت غزه نخواهد بود.

