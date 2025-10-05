رسانههای عبری: ترامپ، نتانیاهو را به خاطر جایزه نوبل فروخت!
طرح رئیسجمهور آمریکا برای صلح در غزه، واکنش شدید رسانههای عبری را برانگیخت؛ شبکه ۱۲ او را فردی توصیف کرد که حتی با فشار بر اسرائیل و نخستوزیر این رژیم به دنبال ثبت یک دستاورد سیاسی و کسب جایزه نوبل صلح است.
به گزارش ایلنا، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خواستار توقف فوری آتشبس در باریکه غزه شد، رسانههای عبریزبان واکنشهای تندی نسبت به این درخواست نشان دادند.
شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل ترامپ را «مشتاق دریافت جایزه نوبل صلح» خواند و نوشت که او حاضر است به هر قیمتی، حتی به قیمت فشار بر اسرائیل برای توقف درگیریها، به دنبال ثبت یک دستاورد سیاسی باشد.
این در حالی است که حماس به صورت مشروط با طرح ترامپ برای پایان دادن به درگیریها موافقت کرده است. اما این اقدام ناگهانی ترامپ که بدون هماهنگی با مقامات رژیم صهیونیستی اعلام شد، باعث واکنش منفی گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای این رژیم شد.
برخی رسانهها اعلام کردند که این اولین باری است که رئیسجمهور ترامپ از اسرائیل میخواهد فورا آتشبس برقرار کند و همزمان واشنگتن تاکید کرده است که اصل مذاکره زیر آتشبس را نمیپذیرد؛ موضوعی که حساسیتها را در منطقه افزایش داده است.
لازم به ذکر است که بسیاری از کارشناسان سیاسی در منطقه با رد این تحلیلها، تاکید دارند که ترامپ به نتانیاهو خیانت نکرده و صرفا با ارائه چنین طرحی درباره غزه، در پی اهداف سیاسی خود بوده است.