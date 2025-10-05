هشتمین روز متوالی اعتراضات جوانان مراکشی
جوانان نسل زد مراکشی، برای هشتمین روز متوالی به خیابانها آمدند و خواستار عدالت اجتمالی شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دهها تن از جوانان نسل زد مراکش پس از تظاهرات در میدانهای «سرغنه، مارشال و برنوسی» اعرتاضت خودرتا به منطقه ترویستی «عین الذئاب» در کازابلانکا کشاندند.
«هسپرس» عصر روزگذشته -شنبه- گزارش داد: «دهها نفر از اعضای جنبش نسل ضد برای هشتمین روز متوالی تظاهرات کردند».
در این گزارش اعلام شد که این جوانان و در نزدیکی یک کافه معروف در شهر عین الذئاب، شبزندهداری کرده و با شعارهایی در ارتباط با عدالت اجتمالی سر دادند.
معترضان همچنین شعارهایی مبنی بر اصلاحات در بخشهای آموزش و بهداشت و فراهم کردن فرصتهای شغلی برای جوانان دارای مدرک تحصیلی بالا سر دادند. آنها بنرهایی را برافراشتند که حمایت خود را از رفقای بازداشتشده خود ابراز میکرد و خواستار آزادی آنها، بهویژه کسانی که در اقدامات خرابکارانه دست نداشتند، شدند.