هشتمین روز متوالی اعتراضات جوانان مراکشی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ده‌ها تن از جوانان نسل زد مراکش پس از تظاهرات در میدان‌های «سرغنه، مارشال و برنوسی» اعرتاضت خودرتا به منطقه ترویستی «عین الذئاب» در کازابلانکا کشاندند.

«هسپرس» عصر روزگذشته -شنبه- گزارش داد: «ده‌ها نفر از اعضای جنبش نسل ضد برای هشتمین روز متوالی تظاهرات کردند».

در این گزارش اعلام شد که این جوانان و در نزدیکی یک کافه معروف در شهر عین الذئاب، شب‌زنده‌داری کرده و با شعارهایی در ارتباط با عدالت اجتمالی سر دادند.

معترضان همچنین شعارهایی مبنی بر اصلاحات در بخش‌های آموزش و بهداشت و فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان دارای مدرک تحصیلی بالا سر دادند. آن‌ها بنرهایی را برافراشتند که حمایت خود را از رفقای بازداشت‌شده خود ابراز می‌کرد و خواستار آزادی آن‌ها، به‌ویژه کسانی که در اقدامات خرابکارانه دست نداشتند، شدند.

