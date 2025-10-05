۵ کشته در حمله شبانه روسیه به اوکراین
حمله هوایی روسیه به او کراین ۵ کشته بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات اوکراینی امروز -یکشنبه- اعلام کردند که روسیه، شب گذشته با موجی از موشکها و پهپادها حملهای گسترده علیه اوکراین انجام داد که در نتیجه آن ۵ تن کشته شدند و آسیب زیادی به بسیاری از زیرساختها در سرتاسر اوکراین وارد شد.
چهار اوکراینی در منطقه «لویو» در مرز با لهستان کشته شدند.
«آندری سادووی» شهردار لویو، از ساکنان خواست در حالیکه مقامات در حال مبارزه با چندین آتشسوزی هستند، داخل خانههایشان بمانند.
«ایوان فدوروف» فرماندار «زاپروژیا» در جنوب شرقی اوکراین، نیز گفت: «در یک حمله ترکیبی که سبب قطعی برق بیش از ۷۳ هزار مشترک شد، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند».