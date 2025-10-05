خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یحیی سریع خبر داد:‌

حمله یمن با موشک خوشه‌ای به مواضع حساس اسرائیل

حمله یمن با موشک خوشه‌ای به مواضع حساس اسرائیل
کد خبر : 1695873
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی نظامی انصار الله یمن از حمله موشکی با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین 2 به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصار الله یمن امروز -یکشنبه- از حمله موشکی با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین ۲ به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.

‌وی گفت که این حمله یمن با موفقیت اهدافش را محقق کرد و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه شد.

سریع افزود که یمن تحولات اوضاع در غزه را در سایه آخرین تحولات دنبال و بر هماهنگی با مقاومت تاکید می‌کند.

وی گفت که انصار الله در سایه تحولات میدانی در راستای تحقق مطالبات ملت مظلوم فلسطین، تعامل خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی