یحیی سریع خبر داد:
حمله یمن با موشک خوشهای به مواضع حساس اسرائیل
سخنگوی نظامی انصار الله یمن از حمله موشکی با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین 2 به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصار الله یمن امروز -یکشنبه- از حمله موشکی با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین ۲ به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.
وی گفت که این حمله یمن با موفقیت اهدافش را محقق کرد و منجر به فرار میلیونها صهیونیست به پناهگاه شد.
سریع افزود که یمن تحولات اوضاع در غزه را در سایه آخرین تحولات دنبال و بر هماهنگی با مقاومت تاکید میکند.
وی گفت که انصار الله در سایه تحولات میدانی در راستای تحقق مطالبات ملت مظلوم فلسطین، تعامل خواهد کرد.