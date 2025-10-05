به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، «یحیی سریع»، سخنگوی نظامی انصار الله یمن امروز -یکشنبه- از حمله موشکی با موشک بالستیک فراصوت چندکلاهکه از نوع فلسطین ۲ به اهدافی حساس در قدس اشغالی خبر داد.

‌وی گفت که این حمله یمن با موفقیت اهدافش را محقق کرد و منجر به فرار میلیون‌ها صهیونیست به پناهگاه شد.

سریع افزود که یمن تحولات اوضاع در غزه را در سایه آخرین تحولات دنبال و بر هماهنگی با مقاومت تاکید می‌کند.

وی گفت که انصار الله در سایه تحولات میدانی در راستای تحقق مطالبات ملت مظلوم فلسطین، تعامل خواهد کرد.

