حزب حاکم گرجستان، پیروز انتخابات محلی شد
نخستوزیر گرجستان از پیروز حزب حاکم در انتخابات محلی سرتاسر این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «ایراکلی کوباخیدزه» نخستوزیر گرجستان اعلام کرد که حزب رویای گرجستانی، حزب دموکراتیک این کشور، با بیش از ۸۰ درصد آرا، پیروز انتخابات محلی در تمامی شهرداریهای این کشور شد.
با شمارش نزدیک به ۷۵ درصد از حوزههای رایگیری، کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که حزب رویای گرجستان با بیش از ۸۰ درصد آرا، اکثریت شورای شهر را در هر شهرداری به دست آورده است.
کوباخیدزه در کنفرانس خبری ضمن تشکر از رایدهندگان جهت حمایتشان، وعده داد تا دولت با تلاش خود این حمایت را پاسخ دهد.