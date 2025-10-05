کشف مواد منفجره در بستههای ارسالی به شماری از چهرههای عمومی فرانسه
رسانههای فرانسه از کشف مواد منفجره در بستههای ارسالی به شماری از چهرههای عمومی این کشور خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، رسانههای فرانسه از کشف مواد منفجره در بستههای ارسالی به شماری از چهرههای عمومی این کشور خبر دادند.
بنا به گزارشها، چندین بسته حاوی مواد منفجره در فرانسه که برای تعدادی از چهرههای عمومی ارسال شده بود، توقیف شد.
ایستگاه رادیویی آیسیآی فرانسه گزارش داد که سه بمب بستهای در شهرداری سنت اوله در بخش دوردون کشف شد. یکی از آنها در داخل یک وسیله نقلیه پستی منفجر شد و هیچ زخمی بر جای نگذاشت.
طبق گزارشها، این انفجار تلفات انسانی نداشته است، در حالی که پلیس تأیید کرد که مقادیر مواد منفجره موجود در بستهها تهدیدی برای جان افراد ایجاد نمیکند، اما در صورت انفجار میتواند باعث جراحات شود.