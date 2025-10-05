ترامپ و «استراتژی انتظار» در برابر ایران؛ بلاتکلیفی در کاخ سفید ادامه دارد
با گذشت چند ماه از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، به نظر میرسد کاخ سفید در قبال ایران سیاست «انتظار و نظاره» را در پیش گرفته و علیرغم تشدید تحریمها علیه این کشور، برنامه مشخصی برای مرحله بعدی ندارد.
به گزارش ایلنا، نشریه آمریکایی پولیتیکو در یادداشتی نوشت: دولت دونالد ترامپ که در ماههای اخیر بار دیگر سیاست فشار حداکثری را علیه ایران دنبال کرده، اکنون در موقعیتی قرار دارد که بیشتر بهدنبال ارزیابی واکنش ایران است تا تعریف یک راهبرد جدید.
در این گزارش آمده است که ترامپ پس از بازگشت به ریاستجمهوری، بلافاصله سلسله تحریمهای جدید را علیه تهران اعمال کرد و این اقدام با بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران نیز همراه شد؛ اما با وجود این اقدامات، واشنگتن تاکنون از تبیین گامهای بعدی خودداری کرده است.
نشریه پولیتیکو به نقل از منابع مطلع در واشنگتن مینویسد که دولت آمریکا در حال حاضر بیشتر در حال رصد تحولات داخلی و منطقهای ایران است تا آنکه بخواهد وارد فاز جدیدی از تعامل یا تقابل شود.
بهنام طالبلو، پژوهشگر مسائل ایران در بنیاد دفاع از دموکراسیها در گفتوگو با پولیتیکو میگوید: ترامپ معتقد است که دستاوردهای او در ماههای ابتدایی ریاست جمهوریاش در قبال ایران قابلتوجه بوده است. او به نقش دولت آمریکا در اعمال تحریمهای گسترده، حملات سایبری، و همچنین ائتلافسازی با برخی کشورها اشاره میکند.
از سوی دیگر، تریتا پارسی، تحلیلگر روابط بینالملل، در گفتوگو با این نشریه تاکید دارد که اتکای بیش از حد دولت ترامپ به فشار اقتصادی، بیتوجهی به واقعیات اجتماعی و سیاسی ایران است. به گفته او، این رویکرد بر پایه سوءبرداشتهایی درباره تاثیر تحریمها بر مردم و حکومت ایران شکل گرفته است.
در بخشی از گزارش پولیتیکو، به حملات اخیر به برخی زیرساختهای هستهای ایران و تلاش تهران برای بازسازی آنها اشاره شده است. این رسانه مدعی است که ایران در حال تقویت مجدد برخی تاسیسات استراتژیک است که در جریان درگیریهای اخیر آسیب دیده بودند.
همچنین به سفر اخیر علی لاریجانی به بیروت و دیدار با مقامات حزبالله اشاره شده و آن را بخشی از تلاشهای ایران برای تقویت محور مقاومت در منطقه ارزیابی کرده است.
بلاتکلیفی در کاخ سفید
الیوت آبرامز، نماینده پیشین ترامپ در امور ایران، در گفتوگو با پولیتیکو اظهار داشته که دولت فعلی آمریکا در حال حاضر توجه خود را معطوف به بحرانهایی همچون جنگ غزه کرده است و اولویت اصلیاش ایران نیست. با این حال، او هشدار داده که در صورت افزایش سرعت پیشرفت برنامه هستهای ایران، ممکن است آمریکا یا متحدانش واکنش نشان دهند.
آبرامز همچنین تأکید کرده که وضعیت اقتصادی ایران، فشار تحریمها و تحولات منطقهای میتواند بر معادلات آتی اثرگذار باشد، اما فعلا واشنگتن منتظر تحولاتی از سوی تهران است.
گزارش پولیتیکو در پایان نتیجه میگیرد که دولت ترامپ فعلا وارد مرحلهای از سیاست موسوم به "صبر استراتژیک" یا "انتظار هدفمند" شده و به دنبال آن است که مسیر آینده سیاست ایران را در فضای داخلی و منطقهای بهتر تحلیل کند، پیش از آنکه اقدام جدیدی انجام دهد.