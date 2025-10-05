خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲۲ کشته در پی بارش شدید در نپال

۲۲ کشته در پی بارش شدید در نپال
کد خبر : 1695793
لینک کوتاه کپی شد.

بارش شدید در نپال ۲۲ و ۱۱ کشته برجالی گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات نپال روزگذشته -یکشنبه- اعلام کردند که بارش‌های شدید که   شبب رانش زمین و سیل ناگهانی شده و جاده‌ها را مسدود کرده، پل‌ها را تخریب کرده و دست‌کم ۲۲ کشته برجای گذاشته است.

«بینود گیمیره» سخنگوی پلیس، گفت که ۱۸ نفر در رانش زمین کشته شده‌اند.

 وی افزود: «سه نفر در جنوب نپال بر اثر اصابت صاعقه و یک نفر بر اثر سیل در منطقه اودایاپور، همچنین در شرق نپال، جان خود را از دست داده‌اند».

مقامات تایلندی همچنین اعلام کردند که ۱۱ نفر بر اثر سیل از روز شنبه مفقود شده‌اند و تلاش‌ها برای امدادرسانی   ادامه دارد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی