۲۲ کشته در پی بارش شدید در نپال

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات نپال روزگذشته -یکشنبه- اعلام کردند که بارش‌های شدید که شبب رانش زمین و سیل ناگهانی شده و جاده‌ها را مسدود کرده، پل‌ها را تخریب کرده و دست‌کم ۲۲ کشته برجای گذاشته است.

«بینود گیمیره» سخنگوی پلیس، گفت که ۱۸ نفر در رانش زمین کشته شده‌اند.

وی افزود: «سه نفر در جنوب نپال بر اثر اصابت صاعقه و یک نفر بر اثر سیل در منطقه اودایاپور، همچنین در شرق نپال، جان خود را از دست داده‌اند».

مقامات تایلندی همچنین اعلام کردند که ۱۱ نفر بر اثر سیل از روز شنبه مفقود شده‌اند و تلاش‌ها برای امدادرسانی ادامه دارد.

